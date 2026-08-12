Le gare
12 agosto 2026 alle 21:28
Europei di nuoto: argento all’Italia nella staffetta 4x100 stile libero femminilePer Menicucci, Curtis Tarantino e Mao il secondo posto e il nuovo record nazionale. Oro all’Olanda
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao sono medaglia d'argento nella staffetta 4x100 stile libero agli Europei di nuoto di Parigi, con il nuovo record italiano in 3'33"19.
Oro all'Olanda, bronzo alla Russia.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata