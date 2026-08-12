Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao sono medaglia d'argento nella staffetta 4x100 stile libero agli Europei di nuoto di Parigi, con il nuovo record italiano in 3'33"19.

Oro all'Olanda, bronzo alla Russia. 

(Unioneonline)

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