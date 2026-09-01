Alessandra Porcu firma un altro risultato di grande prestigio nella sua stagione. La giovanissima atleta del Club Nautico Arzachena ha vinto la classifica femminile Techno 293 Under 15 ai Campionati Italiani Giovanili in Singolo di Ravenna, al termine delle nove prove disputate. La portacolori gallurese ha chiuso davanti a tutte tra le ragazze e ha conquistato anche uno straordinario terzo posto nella classifica assoluta Under 15, confrontandosi alla pari con i migliori ragazzi della categoria.

La Porcu era stata protagonista sin dalle prime regate. Dopo tre prove occupava il secondo posto assoluto grazie ai parziali 2-7-1, mentre dopo sei era quarta nella graduatoria generale e già al comando tra le ragazze. Con il completamento delle nove prove della Techno 293 ha quindi confermato il primo posto femminile e il podio assoluto. Il risultato sportivo è dunque acquisito: Alessandra Porcu è la vincitrice femminile della Techno 293 Under 15 a Ravenna. Resta soltanto da attendere la formalizzazione ufficiale del titolo italiano attraverso la pubblicazione definitiva degli esiti da parte dell’organizzazione.

Per Alessandra Porcu, 13 anni, è un’altra tappa importante di un 2026 già eccezionale. A luglio aveva infatti conquistato il titolo europeo Techno 293 Under 15 femminile a Sopot, in Polonia, a Danzica, confermandosi tra le migliori giovani windsurfiste continentali. Seguita dal tecnico Luca Pirina, Alessandra continua così un percorso di crescita che la vede ormai stabilmente protagonista ai massimi livelli nazionali e internazionali. Per il Club Nautico Arzachena e per la vela sarda si tratta di un risultato di grande valore; e grande è la soddisfazione del presidente, Pier Sesto De Muro. Dopo l’oro europeo, Alessandra Porcu, chiude gli Italiani di Ravenna al primo posto femminile e sul terzo gradino del podio assoluto.

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