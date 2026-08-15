Altri due ori agli Europei di atletica a Birmingham arrivano dalla marcia azzurra, in una mattinata densa di soddisfazioni.

Massimo Stano si è imposto nella maratona di marcia (42,2 km) superando lo spagnolo Miguel Angel Lopez e il francese Quinion. Quinto Riccardo Orsoni.

Stano ha chiuso con il tempo di 2.56.49, nuovo record europeo e miglior tempo mondiale stagionale, oltre che seconda miglior prestazione mondiale di sempre.

Nella gara femminile dominio assoluto di Sofia Fiorini, che con il tempo di 3.15.11 ha polverizzato il record mondiale lasciando il vuoto alle sue spalle e doppiando quasi tutte le sue avversarie, eccezion fatta per la seconda classificata.

Medaglie che si aggiungono ai due argenti e al bronzo conquistati stamani nella mezza maratona di marcia e che portano l’Italia a dominare il medagliere: ora sono 7 gli ori, con 4 argenti e 4 bronzi fanno 15 medaglie. La Gran Bretagna, seconda, è ferma a 4 ori, 5 argenti e un bronzo.

(Unioneonline)

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