Atletica, altre tre medaglie per l’Italia dalla mezza maratona di marcia: argento Fortunato e Mihai, bronzo per CosiLe gare vinte entrambe da atleti spagnoli, si arricchisce il bottino degli azzurri, sempre più primi nel medagliere
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Altre tre medaglie arrivate tutte dalle mezze maratone di marcia arricchiscono il bottino degli azzurri agli Europei di atletica leggera in corso a Birmingham.
Nella gara maschile è doppietta italiana, con Francesco Fortunato che ha conquistato l’argento e Andrea Cosi che si è aggiudicato il bronzo. L’oro è andato allo spagnolo Paul McGrath.
Nella gara femminile un’altra medaglia d'argento, l’ha ottenuta Alexandrina Mihai, che si è piazzata alle spalle della spagnola Maria Perez e davanti all’ucraina Olyanovska, su cui ha prevalso in un duello finale al cardiopalma. Quinta posizione invece per Antonella Palmisano.
Ora sono 13 le medaglie azzurre: con 5 ori, 4 argenti e 4 bronzi, l’Italia è prima nel medagliere davanti alla Gran Bretagna (4-5-1)
(Unioneonline)