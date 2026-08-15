Altre tre medaglie arrivate tutte dalle mezze maratone di marcia arricchiscono il bottino degli azzurri agli Europei di atletica leggera in corso a Birmingham.

Nella gara maschile è doppietta italiana, con Francesco Fortunato che ha conquistato l’argento e Andrea Cosi che si è aggiudicato il bronzo. L’oro è andato allo spagnolo Paul McGrath.

Nella gara femminile un’altra medaglia d'argento, l’ha ottenuta Alexandrina Mihai, che si è piazzata alle spalle della spagnola Maria Perez e davanti all’ucraina Olyanovska, su cui ha prevalso in un duello finale al cardiopalma. Quinta posizione invece per Antonella Palmisano.

Ora sono 13 le medaglie azzurre: con 5 ori, 4 argenti e 4 bronzi, l’Italia è prima nel medagliere davanti alla Gran Bretagna (4-5-1)

(Unioneonline)

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