Nuova medaglia per l’Italia con Pietro Riva che conquista l'argento nella maratona agli Europei d'atletica di Birmingham. Oro al tedesco Amanal Petros, bronzo all'israeliano Gashau Ayale. Chiude diciottesimo l'altro azzurro, Ahmed Ouhda.

«Su strada mi trovo bene c'è una componente mentale ero fiducioso nei miei mezzi», il commento di Riva. «Dal 40° km - aggiunge l'azzurro - stavo bene e mi sono rilassato e ho atteso la volata. Sono felice di aver conquistato l'argento. Ringrazio anche Meucci che è sempre stato il mio idolo».

Il 29enne, allievo di Stefano Baldini, ha chiuso in 2h09'18", a soli sette secondi dal tedesco Petros

Argento anche per le azzurre nella classifica a squadre. Con l'arrivo di Giovanna Epis, ventunesima nella maratona femminile, è certa la medaglia per l'Italia nella classifica a squadre (che considera la somma di tutti i tempi dei partecipanti per nazionalità). L'oro va alla Gran Bretagna.

(Unioneonline/v.l.)

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