L'Italia conquista la medaglia d'argento nella gara a squadre degli Europei di ginnastica artistica femminile in scena a Zagabria.

Il team azzurro formato da Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano, Anthea Sisio ha chiuso la gara con 151.796, cedendo lo scettro continentale alla Russia, che si aggiudica l'oro.

Ultimo scalino del podio per la squadra francese, terza classificata. 

(Unioneonline)

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