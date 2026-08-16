Sul podio
16 agosto 2026 alle 18:09
Europei di ginnastica artistica: Italia al secondo posto nella gara a squadreLe fate cedono lo scettro alla Russia, terzo posto per la Francia
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L'Italia conquista la medaglia d'argento nella gara a squadre degli Europei di ginnastica artistica femminile in scena a Zagabria.
Il team azzurro formato da Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano, Anthea Sisio ha chiuso la gara con 151.796, cedendo lo scettro continentale alla Russia, che si aggiudica l'oro.
Ultimo scalino del podio per la squadra francese, terza classificata.
(Unioneonline)
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