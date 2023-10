Brutte notizie per Matteo Lecca, il pugile di Cagliari che di recente ha conquistato il titolo di campione italiano dei pesi Supergallo.

Il Tribunale Nazionale Antidoping, accogliendo l’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, lo ha sospeso in via cautelare per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2. Lecca è risultato positivo alle seguenti sostanze: GW 1516 METABOLITI (GW 1516 SULFONE, GW 1516 SULFOXIDE).

Il controllo è stato disposto da NADO Italia, l’organizzazione nazionale antidoping.

L’atleta ha scritto sui social un breve messaggio: «Ho già compiuto i primi passi per tutelare la mia integrità personale e sportiva. Fino a ieri ero totalmente all’oscuro della sostanza rinvenuta dall’antidoping e oggi sono triste e arrabbiato perché mai e poi mai, come uomo e come atleta, ho cercato scorciatoie (e chi mi conosce lo sa). Ho sempre combattuto contro i miei avversari, contro i miei demoni e contro tutto quello che è andato storto in questi anni e non mollerò sicuramente davanti a questa situazione assurda». «Io il 30 settembre 2023 – prosegue Lecca – sono diventato campione italiano dei pesi Supergallo e lo sono diventato con merito e contro un avversario forte, molto forte. Niente e nessuno potrà togliermi questa enorme soddisfazione ottenuta in palestra e sul ring. Non aggiungo altro – conclude – perché ora è il momento di difendersi e spesso lo si fa anche nel silenzio».

Il 26enne aveva battuto alla settima ripresa Iuliano Gallo per ko tecnico.

