Un sesto posto che è record di sempre ma anche dal sapore dolceamaro, perché dopo l'ottimo girone di qualificazione erano legittime le aspirazioni dell'Italia Under23 ad arrivare alle semifinali dei Mondiali di basket in carrozzina. Invece dopo la beffa con l'Australia con la sconfitta sulla sirena, è arrivata un'altra sconfitta con qualche rimpianto, perché gli Usa - battuti in qualificazione- si sono imposti 64-55 ma solo grazie allo sprint negli ultimi tre minuti, dopo un match equilibrato.

“Avremmo certamente potuto fare di più, soprattutto in queste ultime due partite”, commenta a caldo coach Fabio Castellucci; “Non voglio essere troppo duro con i ragazzi e con me stesso, ma sono convinto che la semifinale sarebbe stata alla nostra portata, così come la vittoria oggi. Certamente il modo con cui abbiamo perso il quarto di finale ha pesato molto nelle energie mentali del gruppo, che ha faticato un po’ a ricaricarsi. Ci prendiamo comunque il buono di un’esperienza che ha visto crescere molto questi giocatori, pronti a ritrovarci in campo tra tre settimane per gli European Para Youth Games di Istanbul”.

Esperienza molto positiva per il sassarese Carlo Uras, che ha stabilito anche un primato personale di 26 punti contro il Sud Africa.

Tabellino Italia: Sbuelz 21, Boganelli 14, Balsamo 14, Da Silva Pelizari 4, Topo 2, Uras, Tomaselli, Oujedid, Marotta.

© Riproduzione riservata