A Sao Paulo in Brasile la nazionale Under 23 di basket in carrozzina scrive una pagina di storia: 64-39 sugli usa che mai erano stati battuti da una formazione italiana giovanile. Il secondo successo ai Mondiali del team guidato da coach Fabio Castellucci è arrivato dopo una partita dominata soprattutto in difesa: agli statunitensi è stato concesso appena il 26% al tiro. Ha segnato 2 punti il sassarese Cristiano Uras, della Dinamo Lab.

“Speravamo in una partita così”, commenta al 40esimo coach Castellucci; “Loro sono un’ottima squadra ma noi abbiamo lavorato tanto e oggi abbiamo visto i frutti. Fin dal ritiro in Italia sto lavorando molto sulla difesa, perché in attacco abbiamo quintetti in grado di fare sempre la differenza. Questo successo è una bella iniezione di fiducia e un messaggio anche al resto delle squadre di questo Mondiale”.

Per la Nazionale Under il prossimo match è in programma domenica 15 giugno alle 19 italiane contro i campioni d’Europa della Gran Bretagna, crocevia già decisivo per gli equilibri del Girone B.

Tabellino Italia: Da Silva Pelizari 22, Sbuelz 13, Boganelli 11, Balsamo 10, Topo 4, Uras 2, Tomaselli 2, Oujedid.

