Tempo di campionati europei per l’Italhockey. Da domenica prossima, e sino al 2 agosto, le nazionali maggiori maschile e femminile disputeranno l’Eurohockey Championship II, la seconda divisione europea. Uomini a Lousada, in Portogallo, dove esordiranno con la nazionale portoghese e proseguiranno con Irlanda e Repubblica Ceca. Nel team azzurro figurano due giocatori cagliaritani. Giaime Carta, capitano dell’Amsicora, e il suo ex compagno di squadra Davide Giuliani che nell’ultima stagione ha giocato in Belgio, indossando la maglia del THC Indiana. Recentemente Carta è stato premiato come miglior giocatore del campionato relativamente alla stagione 23-24.

L’Italia femminile giocherà in Polonia, a Gnezno, dove affronterà nell’ordine Austria, Polonia e Croazia. Non ancora diramate le convocazioni ufficiali, nell’ultimo raduno a Barcellona, concluso venerdì scorso, erano presenti il punto fermo delle azzurre, la cagliaritana Federica Carta, ex Amsicora attualmente in Spagna nel Real Sociedad, Delfina Granatto e Agustina D’Ascola della Ferrini, e Agustina Fiorelli dell’Amsicora.

Europei Under 18

Sabato sono terminati gli europei Under 18, con l’Italia maschile impegnata nel Championship II in Turchia, ad Alanya, dove ha conquistato la promozione nella Pool A, la prima divisione europea. Torneo a cui ha preso parte la nazionale femminile, a Lille in Francia.

Tra gli azzurri, sempre nella formazione iniziale, Francesco Atzori e Francesco Montalbano dell’Amsicora, protagonisti di un europeo vincente culminato con l’accesso all’Élite europea. La serie di vittorie è iniziata con l’1-0 all’Irlanda, proseguita con il 3-0 al Galles e il 7-0 alla Turchia. In queste ultime due partite Atzori ha segnato rispettivamente la seconda e quinta rete. In semifinale la Svizzera è stata battuta 5-3, successo che è valso la promozione. Ininfluente la finale, dove gli azzurri sono stati battuti 6-1 dall’Irlanda.

La nazionale femminile di Roberto Carta (tre scudetti su prato e indoor nelle ultime due stagioni alla guida dell’Amsicora) approdata nella Championship, aveva di fronte le più forti squadre europee. È stata battuta dall’Inghilterra per 12-0, dall’Olanda, 8-0, Germania, 7-0, Francia, 2-1 e Polonia, 6-1.

© Riproduzione riservata