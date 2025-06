Hanno dimostrato di avere grande grinta fin dai primi incontri e l’obiettivo raggiunto non è stato altro che l’incoronamento del loro impegno.

I giovani pugili di Porto Torres, Arturo Maltoni ed Enrico Falchi vincono la medaglia d'oro e raggiungono un traguardo storico sul ring di Mondovì. Gli atleti della società Asd Se.Sa Boxing hanno vinto il Torneo Nazionale Alberto Mura, rispettivamente nella categoria 46kg e 48kg Under 17. Una superiorità tecnica dimostrata prima in semifinale e consacrata in finale, con giudizio unanime per entrambi. Hanno mostrato tecnica, grinta, sicurezza e voglia di vincere, fattori determinanti che hanno messo in evidenza nella competizione nazionale più importante dopo i Campionati Italiani di categoria che si è svolta dal 5 all’ 8 giugno a Roccaforte di Mondovì.

Soddisfazione per i tecnici della Asd SE.SA Boxing Group Porto Torres, che non nascondono grande emozione ed orgoglio per aver onorato la memoria di Alberto Mura, indimenticato maestro e grande organizzatore di eventi pugilistici in Sardegna. «Il pugilato da sempre è uno sport difficile ma allo stesso tempo magico, fatto di rispetto reciproco e valori che si ramificano tra atleti ed insegnanti fino a creare legami indissolubili nel tempo. Chi ha conosciuto Alberto Mura conserva un ricordo bellissimo di grande riconoscenza per tutto quello che ha fatto nella sua breve vita, queste vittorie sono dedicate alla sua memoria», dichiarano i tecnici Antonello Loi e Pietro Pintadu.

© Riproduzione riservata