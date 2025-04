Prima volta in Sardegna per un match internazionale di football americano con la sfida Italia-Canada a Cagliari.

La gara è in programma sabato pomeriggio alle 16 nel nuovo campo di Terramaini.

È il debutto assoluto del Blue Team in Sardegna. La formazione italiana, profondamente rimaneggiata per l'occasione e arricchita dalla presenza di numerosi giovani, avrà l'occasione di misurarsi con una delle realtà più solide e blasonate del panorama mondiale. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Ifaf TV. L'evento è organizzato con il patrocinio della Regione e del Comune di Cagliari, in stretta collaborazione con i Crusaders Cagliari, attualmente imbattuti in 9FL e primi nel proprio girone.

La partita - è stato ribadito anche questa mattina nella conferenza stampa di presentazione della gara - rappresenta un'opportunità storica per il movimento isolano, pronto a ospitare un evento dal respiro internazionale in una struttura moderna destinata a diventare un punto di riferimento per il football italiano ed europeo.

Venerdì pomeriggio, sempre a Terramaini, interessante antipasto, con i Crusaders Cagliari in campo per un "triangolare' di allenamento con le selezioni azzurra e canadese. Nell'intervallo di metà partita del match di sabato pomeriggio, i Crusaders daranno vita ad un'esibizione di flag football, disciplina che sarà presente ufficialmente ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

«Un campo completato a tempo di record - ha detto l'assessore allo sport Giuseppe Macciotta - questa sfida è il miglior battesimo che si potesse desiderare».

