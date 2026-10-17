La rappresentativa italiana Under 23 di boxe arriverà a Sassari con le squadre maschile e femminile, accompagnate da Roberto Cammarelle, oro all'Olimpiade di Pechino, e Giuseppe Perugino, pluricampione italiano nel segno di una famiglia che tanto ha dato al pugilato.

Gli azzurri parteciperanno dal 23 al 25 ottobre al Trofeo Shardana di boxe - Memorial Antonio Demontis, che si svolgerà a Sassari nel ring allestito al mercato Civico. Parteciperanno anche le rappresentative Under 23 di Belgio e Svizzera e diversi atleti del territorio che affronteranno i pari categoria del Lazio.

La squadra femminile sarà composta da Sara Calvani, Madalina Grabucea, Ginevra Muzzi e Stella Tosadori. Per il settore maschile sono stati convocati Francesco Crucilla, Fabio Smedile, Rayn Verdani, Paolo Caruso e Meliho Mateo Dorsen Olatoutou. La presenza della rappresentativa italiana offrirà al pubblico sassarese l’opportunità di assistere da vicino ad un confronto internazionale che metterà sul ring atleti e atlete di grande prospettiva.

La manifestazione è dedicata alla memoria di Antonio Demontis, giovane imprenditore sassarese di successo prematuramente scomparso, presidente di Autonoleggi Demontis e AutoA, profondamente legato alla sua città e tra le anime del Boxing Team Erittu. «Il Memorial intende rinnovarne il ricordo attraverso lo sport, una delle passioni che ne hanno accompagnato il percorso, e attraverso un’iniziativa capace di coinvolgere città, atleti, istituzioni, famiglie, associazioni, amici e cittadini» affermano gli organizzatori.

Il programma prevede inoltre attività di Sparring-IO, la proposta giovanile della Federazione Pugilistica Italiana rivolta ai bambini dai 10 ai 13 anni, pensata per accompagnarli nei primi passi sul ring attraverso un approccio educativo e sportivo. Sono previste anche premiazioni per il miglior pugile e la miglior pugile della competizione Gym Boxe.

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