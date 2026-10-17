Dopo quattro giornate, e quattro vittorie, arriva per l’Amsicora la prima sfida che mette in palio il primo posto nella serie A Élite maschile. Primato tuttora in mano alla squadra cagliaritana, ma stasera a Ponte Vittorio (ore 15) arriva la Tevere Roma, seconda in classifica con due punti in meno dell’Amsicora.

Di fronte le due migliori difese che avranno il compito di arginare i due bomber, il lituano Sinkeviciues (8 reti) e Dionisi Vici autore di cinque delle nove reti segnate dalla squadra romana. Sullo stesso aereo della Tevere in direzione Cagliari viaggia anche la Lazio, insieme condividono il secondo posto. Poco distante, al “Maxia” (ore 15,30) l’attende la Ferrini, che dopo tre sconfitte e il penultimo posto, non può permettersi ulteriori passi falsi.

Percorso inverso per l’HT Sardegna, che viaggia verso la capitale dove sfiderà il Butterfly Roma. Anche la squadra allenata dal pakistano Niwaz attende di festeggiare la prima vittoria e avvicinarsi verso zone di classifica più tranquille.

Serie A Élite femminile. Gli incroci tra Cagliari e Roma proseguono domani nella Élite femminile. L’Amsicora, prima a punteggio pieno (come l’HP Milano) e con la difesa imbattuta, va a casa della Lazio. Si rinnova la sfida che ha caratterizzato la corsa scudetto della scorsa stagione, che l’Amsicora risolse in suo favore con tre giornate di anticipo.

Al “Maxia” (ore 15) arriva la Tiberina, dove trova la Ferrini. Entrambe ultime con zero punti, ma le ragazze del coach Villalba hanno fornite prestazioni incoraggianti e sfortunate, diversamente dalla squadra romana che ha subito due goleade (e 21 reti) nelle prime due giornate.

Serie A1 maschile

Ultima giornata di andata, nel girone A oggi al “Maxia” (ore 11,30) il Cus Cagliari sfida l’Adige ultimo in classifica, è un’occasione per avvicinare il terzo posto e riaprire la corsa ai playoff.

Nel girone B tutt’altra situazione al Comunale (ore 14,30) dove la Juvenilia Uras, ancora senza vittorie, sfida l’imbattuta capolista Superba Genova.

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