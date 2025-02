Trecento atleti provenienti da sessanta circoli nautici italiani si sfidano nelle acque della spiaggia Le saline di Olbia e danno il via all'Italia Cup 2025, competizione velica nazionale. Organizzata da Yacht Club Olbia, in collaborazione con Federazione Italiana Vela e il patrocinio del Comune, la gara si svolgerà il prossimo fine settimana, dal 13 al 16 febbraio, ed è stata presentata oggi dall'assessora allo Sport, Elena Casu, dal presidente regionale della Federazione Italiana Vela, Corrado Fara, e dal presidente dello Yacht Club, Marco Barabino, con un ospite d'eccezione, l’atleta sardo, reduce dalla vittoria del campionato europeo Under 21, Enrico Tanferna.

Un momento della presentazione dell'Italia Cup 2025 di vela a Olbia (foto Careddu)

«Evento qualificante e importante per la città che ha tutte le caratteristiche per diventare punto di riferimento per la vela ma bisogna unire sforzi e interesse delle parti coinvolte, comprese le istituzioni», ha detto Fara, aggiungendo che la tappa olbiese della competizione porta in città, oltre ai trecento atleti, centocinquanta istruttori e seicento accompagnatori, con un impatto notevole sull'indotto e sull'immagine turistica di Olbia. «Sport significa inclusione, evoluzione e azzeramento delle differenze, anche di genere, e contribuisce a parificare società e socialità», ha concluso Fara.

«La realizzazione dell'evento è stata possibile grazie a un lavoro di squadra: ora ci servono vento e onde per la buona riuscita», ha aggiunto Baradino. Alla gara partecipa anche il campione europeo Tanferna, che punta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. «Partecipo a questa competizione, ottimo banco di prova dopo un lungo stop, e nei prossimi quattro anni mi alleno per poter arrivare preparato alla sfida nella classe olimpica», ha detto.

