Women's EuroHockey: si rivede l'Amsicora nelle Coppe EuropeeLe ragazze di coach Carta esordiranno venerdì 20 febbraio contro le lituane dello Ginstrekte
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dopo trentacinque anni, l’Amsicora si riaffaccia in una competizione europea femminile indoor. In forza dello scudetto vinto nel 2025, la squadra cagliaritana inizia domani l’Eurohockey Indoor Club Trophy Women, la seconda divisione europea.
All’Espace Pierre de Coubertin di Lambersart, cittadina francese dell’area metropolitana di Lille, otto squadre divise in due gironi si daranno battaglia sino a domenica per un posto nella Élite europea del 2027. L’Amsicora giocherà le partite della Pool B, con Ginstrekte (Lituania), AHTC Wien (Austria) e HC Olten (Svizzera). Il coach Roberto Carta conta sulla formazione al completo, con Candela Carosso in ripresa dopo l’infortunio che l’ha condizionata nelle recenti finali scudetto indoor.
Oggi la partenza per Bruxelles, via Milano, con successivo trasferimento a Lambersart, un viaggio di circa 130 chilometri.
Domani mattina sarà proprio Amsicora-Ginstrekte ad aprire l’Eurohockey Trophy, nel pomeriggio la seconda partita con il Wien. Sabato mattina ultima partita del girone con l’Olten, a seguire la sfida con la pari classifica dell’altro girone, che comprende Gaziantek Dorup (Turchia), Railway Union (Irlanda), Watsonian (Scozia) e le padrone di casa dell’HC Lambersart. Domenica si chiude con le sfide a incrocio.
Per l’Amsicora è l’ultimo atto della stagione indoor, dopo la finale scudetto persa agli shoot out con la Lorenzoni. Poi inizierà la preparazione per il campionato su prato, la prima giornata è in calendario il 22 marzo.