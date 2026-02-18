In Promozione girone A importante successo del Castiadas che torna alla vittoria piegando il Tonara per 4-2 dopo una bella gara giocata con determinazione anche dagli ospiti. Con questa vittoria il Castiadas di Bebo Antinori, conserva il suo posto nei playoff dietro la capolista Guspini, il Terralba e la Villacidrese. I gol di oggi al campo l'Annunziata sono stati firmati al14’ pt (r) Gavrila, al 31’ pt M. Carboni, all'8’ st J. Ridolfi, al 15’ st (r) Mbaye, al 27’ st Grinbaum e al 40’ st Mattea. La gara è stata caratterizzata anche da tre espulsioni.

Si sono giocate in serata anche le ultime due gare del campionato di Promozione, girone B, in programma oggi. Il Tuttavista ha piegato l'Ozierese per 1-0 al termine di una gara equilibrata con occasioni da una pare e dall'altra. Ha deciso un gol di Balde per il Tuttavista. Successo poi del Luogosano sul campo dell'Usinese per 0-1. A decidere la gara è stato Deriu.

© Riproduzione riservata