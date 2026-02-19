Conto alla rovescia quasi al termine per la Final Four di Coppa Italia di basket in carrozzina che si disputa al Palazzetto "Alberto Mura" di Porto Torres sabato e domenica. La Dinamo Lab affronterà in semifinale l'Amicacci Giulianova, che ha sconfitto in entrambe le gare del massimo campionato.

Alberto Esteche, uno dei veterani della squadra sassarese, spiega: "In Coppa Italia dovremo mantenere alta la concentrazione. Nelle ultime partite ci è mancata un po’ e non possiamo permettercelo. Uno dei punti su cui dobbiamo crescere è proprio la capacità di restare intensi per tutti i quaranta minuti: tutte le squadre vogliono batterci".

Dopo l'inatteso stop casalingo contro Reggio Calabia al supplementare, il lavoro ha seguito una precisa direzione come spiega il giocatore biancoblù: "Abbiamo iniziato la settimana con grande energia per prepararci al meglio. Nello spogliatoio siamo uniti e consapevoli che in Coppa non ci sono margini di errore: si gioca per un trofeo, dentro o fuori. Ci siamo preparati bene e affronteremo ogni partita con lo spirito giusto, mettendo in campo la massima energia per provare a vincere".

