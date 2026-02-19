Basket in carrozzina: la Dinamo Lab in semifinale Coppa Italia contro GiulianovaAlberto Esteche: «La chiave del match è tenere la concentrazione per 40 minuti»
Conto alla rovescia quasi al termine per la Final Four di Coppa Italia di basket in carrozzina che si disputa al Palazzetto "Alberto Mura" di Porto Torres sabato e domenica. La Dinamo Lab affronterà in semifinale l'Amicacci Giulianova, che ha sconfitto in entrambe le gare del massimo campionato.
Alberto Esteche, uno dei veterani della squadra sassarese, spiega: "In Coppa Italia dovremo mantenere alta la concentrazione. Nelle ultime partite ci è mancata un po’ e non possiamo permettercelo. Uno dei punti su cui dobbiamo crescere è proprio la capacità di restare intensi per tutti i quaranta minuti: tutte le squadre vogliono batterci".
Dopo l'inatteso stop casalingo contro Reggio Calabia al supplementare, il lavoro ha seguito una precisa direzione come spiega il giocatore biancoblù: "Abbiamo iniziato la settimana con grande energia per prepararci al meglio. Nello spogliatoio siamo uniti e consapevoli che in Coppa non ci sono margini di errore: si gioca per un trofeo, dentro o fuori. Ci siamo preparati bene e affronteremo ogni partita con lo spirito giusto, mettendo in campo la massima energia per provare a vincere".