Turno infrasettimanale in agrodolce per le oristanesi impegnate nel torneo di Promozione regionale di calcio.

Nel girone A arriva la vittoria del Terralba F. Bellu nel derby provinciale contro il Samugheo, per 1-0. Decisiva la rete messa a segno dal solito Andrea Sanna nel corso del primo tempo. L’attaccante ha così raggiunto quota 20 reti stagionale in campionato. Con i 3 punti conquistati nella gara di ieri la formazione allenata da Daniele Porcu rimane, assieme alla Villacidrese, a contatto con la prima posizione, occupata dal Guspini, distante sempre 1 punto. Samugheo che rimane invece a metà graduatoria.

Pareggia, invece, la Tharros per 2-2 contro il Pirri. Per i biancorossi a segno Gianoli nel primo tempo (provvisorio 1-0) e Mameli nella ripresa; quest’ultima è la rete del definitivo pareggio dopo che gli oristanesi si erano fatti riprendere e sorpassare sul 1-2 (Pilosu e Sanna per gli ospiti). Tharros che rimane così inchiodata nelle posizioni di centro classifica. Sconfitta, infine, per la Freccia Parte Montis.

I mogoresi cadono 2-1 sul campo dell’Uta. Tutto nel finale di gara: al 86’ Mandis porta avanti l’undici allenato da Giancarlo Boi; al 94’ e al 95’ la squadra di casa ottiene prima il pareggio (con Piro) poi la rete che vale i 3 punti (autore Porru). La zona playout per la Freccia dista sempre 3 punti. Lo scorso 4 febbraio, sempre per la terza di ritorno, era arriva la sconfitta dell’Arborea del campo dell’Ovodda.

Nel girone B importante vittoria in chiave salvezza per il Ghilarza che si impone in casa, contro il Campanedda, per 4-2 (gol di Doumbia, Nieddu e doppietta di Libonatti). Ora la distanza dalla zona playout si è ridotta a soli 3 punti. Ghilarzesi a quota 21 punti e Bosa, altra oristanese in campo, ferma a 24 punti dopo la sconfitta subita sul campo del Thiesi (2-0).

