Archiviata la battuta d’arresto sul campo della Tiber, l’Esperia Cagliari torna davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di ritrovare subito la rotta. Sabato alle 18, al PalaPirastu, i rossoblù ospitano la PromoBK Marigliano nel 6° turno di ritorno della Serie B Interregionale.

La sconfitta di Roma è stata dolorosa, ma non ha prodotto scossoni rilevanti in classifica: i cagliaritani restano quinti con 18 punti, ora però agganciati da altre tre formazioni in un gruppone compatto in piena zona playoff.

Marigliano si presenta a Cagliari con 12 punti e reduce dal successo per 84-82 contro l’Antoniana. All’andata, lo scorso 1° novembre, furono i campani a imporsi nettamente per 83-68.

Il capitano Daniele Locci invita a voltare pagina: «Contro la Tiber è stata una partita molto fisica. Invece di adeguarci all’andamento della gara, ci siamo innervositi e abbiamo perso attenzione su ciò che serviva davvero. Con Marigliano dovremo evitare qualsiasi sottovalutazione: è vero che rispetto all’andata hanno ceduto due giocatori importanti, ma in questo campionato chiunque può battere chiunque se non si entra in campo con la giusta concentrazione. Giochiamo in casa e dobbiamo sfruttarlo».

Locci si sofferma anche sul rientro di Giordano: «Lo conosciamo bene, più che un nuovo inserimento è un ritorno. Sappiamo cosa può darci: il nostro modo di giocare resta lo stesso, ma ora abbiamo qualche soluzione tattica in più».

In chiusura, attenzione anche alla Klass Sennori. L’ultimo successo della San Paolo Ostiense ha lasciato i romangini di coach Fabrizio Longano soli all’ultimo posto, ora a quattro lunghezze dal penultimo. La corsa salvezza resta comunque aperta: la rinuncia al campionato di Ferentino ha infatti cancellato l’unica retrocessione diretta e garantito in ogni caso i playout. Sabato alle 15, a Sorso, arriva l’Angri, formazione che condivide con l’Esperia la posizione in zona playoff. Una sfida complessa, ma un eventuale successo della Klass avrebbe valore doppio: rilancerebbe le speranze dei biancoverdi e darebbe indirettamente una mano anche ai cagliaritani nella lotta per le prime posizioni.

