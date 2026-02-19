L'Esperia cerca riscatto contro Marigliano, Sennori riceve l'AngriLe sfide del sesto turno di ritorno della Serie B Interregionale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Archiviata la battuta d’arresto sul campo della Tiber, l’Esperia Cagliari torna davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di ritrovare subito la rotta. Sabato alle 18, al PalaPirastu, i rossoblù ospitano la PromoBK Marigliano nel 6° turno di ritorno della Serie B Interregionale.
La sconfitta di Roma è stata dolorosa, ma non ha prodotto scossoni rilevanti in classifica: i cagliaritani restano quinti con 18 punti, ora però agganciati da altre tre formazioni in un gruppone compatto in piena zona playoff.
Marigliano si presenta a Cagliari con 12 punti e reduce dal successo per 84-82 contro l’Antoniana. All’andata, lo scorso 1° novembre, furono i campani a imporsi nettamente per 83-68.
Il capitano Daniele Locci invita a voltare pagina: «Contro la Tiber è stata una partita molto fisica. Invece di adeguarci all’andamento della gara, ci siamo innervositi e abbiamo perso attenzione su ciò che serviva davvero. Con Marigliano dovremo evitare qualsiasi sottovalutazione: è vero che rispetto all’andata hanno ceduto due giocatori importanti, ma in questo campionato chiunque può battere chiunque se non si entra in campo con la giusta concentrazione. Giochiamo in casa e dobbiamo sfruttarlo».
Locci si sofferma anche sul rientro di Giordano: «Lo conosciamo bene, più che un nuovo inserimento è un ritorno. Sappiamo cosa può darci: il nostro modo di giocare resta lo stesso, ma ora abbiamo qualche soluzione tattica in più».
In chiusura, attenzione anche alla Klass Sennori. L’ultimo successo della San Paolo Ostiense ha lasciato i romangini di coach Fabrizio Longano soli all’ultimo posto, ora a quattro lunghezze dal penultimo. La corsa salvezza resta comunque aperta: la rinuncia al campionato di Ferentino ha infatti cancellato l’unica retrocessione diretta e garantito in ogni caso i playout. Sabato alle 15, a Sorso, arriva l’Angri, formazione che condivide con l’Esperia la posizione in zona playoff. Una sfida complessa, ma un eventuale successo della Klass avrebbe valore doppio: rilancerebbe le speranze dei biancoverdi e darebbe indirettamente una mano anche ai cagliaritani nella lotta per le prime posizioni.