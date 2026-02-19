La pausa è alle spalle, ora si torna a fare sul serio. La Nuova Icom San Salvatore Selargius riprende il cammino in campionato con la terza trasferta consecutiva: sabato alle 16 le giallonere saranno di scena al PalaMalé di Viterbo per il 20° turno del Girone A di Serie A2 Femminile.

Prima dello stop, la formazione di coach Vasilis Maslarinos aveva infilato due preziosi successi lontano dal PalaVienna, espugnando i campi di Moncalieri e Giussano. Vittorie che hanno consolidato il sesto posto a quota 20 punti e rilanciato le ambizioni playoff. L’obiettivo, ora, è proseguire nella striscia positiva e confermare la solidità mostrata nelle ultime uscite.

Di fronte ci sarà una squadra in piena lotta per la salvezza. Viterbo è penultima con 6 punti (3 vittorie e 15 sconfitte), ma non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca. Lo dimostra il successo conquistato lo scorso 1° febbraio sul campo di Milano, risultato che ha riacceso le speranze delle laziali. Un gruppo che può contare anche su diverse giocatrici ben note al basket isolano: la lunga Adriana Cutrupi, forte a rimbalzo, l’ex Cus Cagliari Arianna Puggioni, tiratrice affidabile dall’arco, e l’ex Virtus Cagliari Diana Valtcheva.

In casa selargina la parola d’ordine è continuità, come spiega la playmaker Denise Pinna: «La sosta ci è servita per ricaricare le energie e lavorare su alcuni dettagli. Arriviamo da due vittorie importanti in trasferta e vogliamo continuare su questa strada, ma sappiamo che ogni partita in questo campionato nasconde delle insidie». La regista invita a non farsi ingannare dalla classifica: «Viterbo lotta per la salvezza e avrà motivazioni altissime. Dovremo imporre il nostro ritmo fin dall’inizio, restando concentrate e limitando i loro punti di forza».

© Riproduzione riservata