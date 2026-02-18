Al ritorno, come all’andata, contro il Li Punti l’Arzachena non riesce ad andare oltre lo 0-0. Il recupero della 20ª giornata del campionato di Promozione, giocato questo pomeriggio a Sassari, termina, infatti, a reti bianche.

Il pareggio conferma comunque il buon momento delle due formazioni, e vale agli smeraldini, alla quinta partita in 20 giorni, l’ottavo risultato utile consecutivo e quota 39 nel girone B. La squadra di Mauro Ottaviani perde una posizione in classifica, e passa dal sesto al settimo posto, ma fa un altro passo avanti verso la salvezza matematica, con i playoff che, a ben vedere, distano davvero poche lunghezze.

“Speriamo di proseguire nella serie positiva e di raggiungere prima possibile la quota salvezza, stimata intorno ai 40 punti”, continua a predicare Ottaviani, che domani inizierà a pensare al prossimo impegno, la gara casalinga col Campanedda, in programma di domenica.

