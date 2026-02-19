Nel mercoledì dei derby festeggiano Muravera e Norbello. Negli anticipi infrasettimanali sorride anche la Marcozzi. Così Muravera consolida il terzo posto nella A1 maschile e mette nei guai ulteriormente il Santa Tecla Nulvi, la Marcozzi vede la salvezza avvicinarsi. Il Norbello si impossessa del secondo posto nella serie A1 femminile e lascia sul posto il TT Sassari che rimane al terzo, in un anticipo dei futuri playoff.

Il Muravera ha battuto Nulvi 3-1, affidandosi ancora ai giovani, ma a risolverla ci pensa il moldavo Andrei Putuntica. Nulvi si illude inizialmente con il polacco Dyjas che batte Giordano, rimedia Putuntica in quattro set su Cappuccio. Il sempre più sorprendente Trevisan (16 anni) sorpassa battendo in tre set Koldas, e prende la sua dose di applausi per la rimonta nel secondo set, da 1-8 e 8-10 a 13-11. Putuntica chiude con il 3-0 su Dyjas, seconda sconfitta stagionale.

Era uno scontro diretto per la salvezza, la Marcozzi lo ha vinto con autorità, 3-1 al Servigliano. Ora attende le due partite del Messina nel weekend per meglio osservare la distanza dal quarto posto. Apre il francese Petiot, Carlo Rossi è sorpreso e cede al quarto. Vallino Costassa è in ottimo stato di forma, per Pinto c’è gloria solo nel terzo set, il resto è buio pesto. Chandra sorpassa battendo 3-0 Izzo, torna in campo Rossi che si riscatta non lasciando scampo a Pinto.

La quarta giornata di ritorno della A1 maschile prosegue sabato con la trasferta del TT Sassari a Carrara contro l’Apuania, terzultimo. Il duello con la Bagnolese, che domenica gioca a Messina, è destinato a proseguire.

Serie A1 femminile

La seconda giornata di ritorno è iniziata lunedì con la vittoria per 3-0 del Castelgoffredo sul Quattro Mori, e del Sud Tirol sul Muravera per 3-1 (punto di Minurri).

Ieri il turno si è concluso con la vittoria in trasferta del Norbello sul TT Sassari per 3-1, che vale il secondo posto in solitaria a spese delle sassaresi. Norbello inizia con Tan Wenling che non trova ostacoli nella giovane Teodora Simon. Dall’altra parte ci pensa Irina Ciobanu a regolare in tre set Ana Tofant e rimettere il match in parità. Norbello si riporta avanti la polacca Krzysiek lascia appena dieci punti in tre set a Elena Rozanova. Alto tasso tecnico tra Tan Wenling e Ciobanu e applausi a scena aperta, l’italo cinese taglia il traguardo al quarto set, per il Norbello significa vittoria e secondo posto.

