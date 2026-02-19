Dopo il recupero della terza giornata di ritorno è sempre Andrea Sanna (Terralba) il leader della classifica dei bomber del girone A di Promozione, autore del gol decisivo contro il Samugheo che è valso il 20° sigillo stagionale.

Avanza anche Angelo Marci del Guspini che, contro lo Jerzu, ha firmato il 16° centro personale. A segno pure Marco Gianoli (Tharros) e Samuele Mastropietro (Vecchio Borgo Sant’Elia): per entrambi sono 14 le reti realizzate finora.

A quota 11, Roberto Cappai (Villacidrese) ha agganciato Lorenzo Camba (Cus Cagliari), rimasto in panchina nell’incontro con il Selargius.

Nel girone B vola l’attaccante della capolista Alghero, Diego Barboza, che con la tripletta alla Macomerese sale a quota 25 gol. In seconda posizione Domenico Saba (Bonorva), autore del 22° centro stagionale. Terza piazza per Santiago Mateucci (Coghinas), fermo a 17 reti.

Girone A

20 RETI: Andrea Sanna (Terralba Bellu).

16 RETI: Angelo Marci (5 rig.) (Guspini).

14 RETI: Marco Gianoli (Tharros); Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia).

11 RETI: Lorenzo Camba (3 rig.) (Cus Cagliari); Roberto Cappai (Villacidrese).

10 RETI: Gianluca Reginato (Selargius).

9 RETI: Marco Atzeni (1 rig.) (Arborea); Alberto Usai (2 rig.) (Selargius).

8 RETI: Mattia Pinna (1 rig.) (Atl. Cagliari); Gianluca Riep (Guspini); Nicolò Agostinelli, Luca Muscas (Villacidrese).

7 RETI: Jeronimo Ridolfi (2 rig.) (Castiadas); Ezequiel Cordoba (Guspini); Marco Lonis (2 rig.) (Tharros); Raffaele Picciau (5 rig.) (Uta 2020).

6 RETI: Massimo Pibiri (1 rig.), Lucas Szafran (1 rig.) (Arborea); Marco Sanna (Calcio Pirri); Riccardo Pulcrano (Castiadas); Fabrizio Casu (Uta 2020); Stefano Murgia (1 rig.) (V. Borgo S. Elia); Matteo Atzei (Villacidrese).

Girone B

25 RETI: Diego Barboza (3 rig.) (Alghero).

22 RETI: Domenico Saba (6 rig.) (Bonorva).

17 RETI: Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas).

16 RETI: Alessio Virdis (Alghero); Gavino Molozzu (4 rig.) (Atl. Bono).

15 RETI: Marcelo Gavim Bruno (1 rig.) (Macomerese).

14 RETI: Juan Vera Rubio (1 rig.) (Castelsardo 1, Macomerese 13); Antonio Mossa (1 rig.) (Luogosanto).

12 RETI: Edoardo Donati (1 rig.) (Arzachena); Gonzalo Ferro (2 rig.) (Ozierese); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).

11 RETI: Mattia Asara (5 rig.) (Castelsardo); Predrag Radovanovic (2 rig.) (Coghinas); Victory Igene (2 rig.) (Usinese).

10 RETI: Claudio Fadda (2 rig.) (Bosa).

9 RETI: Agustin Meli (Coghinas).

© Riproduzione riservata