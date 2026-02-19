Le sorelle Barbara e Marcella Dessolis sono approdate negli ottavi di finale dell'Itf15 di Sharm El Sheikh. Sul cemento egiziano, Barbara (1148 al mondo) ha superato 7-5, 6-1 Maddalena Giordano (830 Wta) e al secondo turno sfiderà la numero 1 del seeding, la cinese Yufei Ren (446).

Bene anche Marcella (1255 della classifica mondiale), che ha approfittato del ritiro della kazaka Aruzhan Sagandykova (779 Wta) quando era già in vantaggio 6-0, 4-2 e ora se la vedrà con la russa Daria Zelinskaya (numero 714 del mondo e 7 del torneo).

Le Dessolis, coppia numero 4 del tabellone di doppio, sono state sconfitte 6-4, 4-6, 10-5 all'esordio dall'elvetica Josephine Kunz e dalla coreana Eunji Lee.

