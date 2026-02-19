La Serie C Unica di basket maschile entra sempre più nel vivo con il nono turno di ritorno, terz’ultimo della stagione regolare.

Si parte sabato alle 17.30 al PalaSimula di Sassari, dove l’Olimpia Cagliari di coach Roberto Zucca, terza forza del campionato, cerca continuità contro il Sant'Orsola per restare in scia alle prime due della classe.

Alle 18 riflettori puntati su Ozieri per la sfida tra Demones Ozieri e Ferrini Pisano Arredamenti: la formazione guidata da coach Sassaro è ultima in solitaria e ha bisogno di punti per provare a migliorare una classifica che la vede al momento staccata dal resto del gruppo.

Alle 18.30 il programma si sposta al Palasport di via delle Cernitrici, a Carbonia, per uno scontro diretto delicato tra Scuola Basket Carbonia e Aurea Sassari, con in palio punti pesanti in chiave salvezza.

Sempre alle 18, nel Sulcis, la vicecapolista Camping La Salina Calasetta ospita la Dinamo Academy, salita al quarto posto in coabitazione con l’Antonianum.

L’unica gara domenicale è in programma alle 18.30 a Quartu Sant’Elena: l’Antonianum riceve la visita della capolista Sirius Nuoro, che guida il torneo in solitaria e punta a proseguire la propria corsa senza sbavature in vista dei playoff.

Classifica: Sirius Nuoro 28, Calasetta 26, Olimpia Cagliari 24, Dinamo Academy 20, Antonianum 20, Torres 16, Aurea Sassari 14, Demones Ozieri 14, Sant’Orsola 12, Carbonia 10, Ferrini 6.

