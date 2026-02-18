Continua la marcia del Guspini Calcio, che supera con autorità il Cannonau Jerzu per 4-1 e si conferma capolista a quota 56 punti. Protagonista Cordoba con una doppietta, a segno anche Marci su rigore e Fadda. Per gli ospiti rete di Guimaraes.

Tiene il passo il Terralba, vittorioso di misura sul Samugheo grazie al gol di Sanna: 1-0 e secondo posto a 55 punti, appaiato alla Villacidrese Calcio. Proprio la Villacidrese, al Bellaviasta di Sinna, i firma uno dei colpi di giornata, superando l’Atletico Cagliari per 4-2: Mascia, Atzei, Manca e Cappai rendono vane le reti di Caddeo e Vacca.

Resta in scia il Castiadas, che piega 4-2 il Tonara in una gara ricca di emozioni: decisivi Carboni, J. Ridolfi, Grinbaum e Mattea, mentre per gli ospiti a segno Gavrila e Mbaye su rigore.

In corso Baunese-Vecchio Borgo Sant'Elia, Cus Cagliari -Selargius e Tharros-Calcio Pirri. Al via alle 18 Uta-Freccia Parte Montis. Giocata il 4 febbraio scorso Ovodda-Arborea 2-1.

