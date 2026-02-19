A due mesi dalla presentazione ufficiale del torneo, prevista per il 20 aprile, il “Manlio Selis” annuncia i primi club della 29esima edizione, in programma in Gallura dal 30 aprile al 3 maggio.

Dopo i campioni uscenti del Flamengo, l’organizzazione conferma la partecipazione della Juventus, vincitrice nel 2021 e col maggior numero di presenze nella manifestazione di calcio giovanile riservata agli Under 14, e il Genoa, trionfatore per due anni di fila nel 2005 e nel 2006, e tra le società dilettantistiche il Levante Azzurro Bari, al quinto anno consecutivo, e la San Paolo Sassari, prima tra le sarde, premiata nel 2021 col Premio Fair Play.

In totale saranno 40 i club, provenienti da 8 Nazioni, che si confronteranno quest’anno sui campi da calcio di Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia e Telti. Nella quattro giorni gallurese ci sarà spazio anche per l’iniziativa Selis for Peace, che coinvolgerà giovani atleti palestinesi e israeliani insieme, e per la Selis Hope Cup, dedicata a bambini e ragazzi in cura oncologica.

I dettagli verranno illustrati nella conferenza stampa del 20 aprile alla presenza di grandi nomi del mondo sportivo e del giornalismo, che prenderanno parte alle premiazioni della manifestazione, come ogni anno.

