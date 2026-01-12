L'aver giocato alla pari contro la Caronnese, quinta in classifica nella serie C femminile, è magra consolazione per la Women Torres, beffata nel recupero: Il finale di 4-3 ha lasciato a mani vuote la squadra sassarese che avrebbe meritato il pareggio.

Dopo un primo tempo con rarissimi acuti (una parata per parte) la partita si è infiammata nella ripresa: al 53' Loupattij crossa da sinistra e Sotgiu insacca di testa da due passi. Le ospiti pareggiano con Badiali al 71' sugli sviluppi di una punizione, ma su calcio piazzato nuovo vantaggio della Women Torres grazie a Castronuovo. Tre minuti e nuovo pareggio della Carannese con siluro di Diefenthaeler che colpisce la traversa e viene corretto da Codeca che poi firma il sorpasso all'87'.

La formazione sassarese agguanta il 3-3 su punizione di Piras al 90', ma nel recupero Abati calcia dal limite dell’area e il pallone prende una traiettoria strana, sbatte sul lato interno della traversa e si insacca in porta per un colpaccio che gela le padrone di casa.

