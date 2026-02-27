Auto distrutta dalle fiamme a Pirri, altri due veicoli danneggiatiL’incendio poco prima di mezzanotte in via Orifiamma, indagini per stabilire le cause
Un’auto parcheggiata è stata distrutta dalle fiamme nel quartiere di Pirri, a Cagliari.
L’incendio è scoppiato poco prima della mezzanotte in via Orifiamma, sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco di Cagliari con una squadra.
I pompieri, con un’autopompa serbatoio, hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Ma le fiamme hanno coinvolto e danneggiato lievemente anche altre due auto in sosta nelle vicinanze.
Non ci sono persone coinvolte, avviati gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.
(Unioneonline)