È ufficiale, per la terza volta nell’ultimo decennio, da martedì 5 a sabato 9 maggio, Alghero ospiterà la Coppa del mondo di Wheelchair Tennis. Si tratta delle qualificazioni della Zona Europa/Africa della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis, e di fatto, della manifestazione omologa alla Coppa Davis maschile o alla Billie Jean King Cup femminile di tennis.

La manifestazione, organizzata da Sardinia Open, patrocinata dalla Federazione Italiana Tennis Padel e dal Comitato Italiano Paralimpico, si disputerà sui sei campi in green set del Tc Alghero.

«Aggiudicarsi tale competizione non è stato facile, Alghero e la Sardegna hanno dovuto sbaragliare la concorrenza di candidature più blasonate ma grazie all’Asdc Sardinia Open, all’impagabile lavoro del suo staff, siamo riusciti nell’intento», ha commentato Alberto Corradi, ex campione azzurro e da anni presidente di Sardinia Open.

Corradi, Giovanna Scanu e il proprio staff hanno così riportato in Sardegna i Campionati del Mondo a squadre, che garantiranno la presenza di atleti e non solo (giocatori, tecnici, familiari e accompagnatori) per un totale di circa 200/250 persone da oltre sedici Nazioni, con tutto un indotto in termini di immagine e prestigio per il territorio.

World Team Cup è stata creata nel 1985, vista la crescente partecipazione straniera nelle Tennis Championships US Open in wheelchair, ed è nata come evento preparatorio in programma il fine settimana prima degli Us Open. Nel 1991, gli US Open in carrozzina e la World Team Cup erano cresciuti oltre le aspettative e si è ritenuto fosse giunto il momento di dedicare un evento specifico per tale torneo. Nel 1992 la World Team Cup è stata spostata per la prima volta fuori dagli Stati Uniti e al giorno d’oggi ha coinvolto 16 Paesi ed è un torneo stand-alone con oltre 300 partecipanti e circa 150 ospiti supplementari più accompagnatori al seguito.

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