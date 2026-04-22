Variazioni di calendario nei campionati regionali: anticipi in Eccellenza, Promozione e Prima CategoriaLe modifiche al programma non hanno incidenza sulla classifica finale
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Modifiche al programma gare nei campionati regionali sardi, con diversi anticipi concordati tra le società coinvolte. Le variazioni riguardano incontri dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, tutte gare senza incidenza sulla classifica finale.
In Eccellenza, la sfida tra Ferrini Cagliari e Calcio Lanusei, inizialmente in programma per domenica 26 aprile, è stata anticipata a sabato 25 aprile alle ore 16, in seguito ad accordo tra le due società.
Per quanto riguarda il campionato regionale di Promozione, sono due le partite interessate da variazioni: Arborea contro Atletico Cagliari si giocherà sabato 25 aprile alle ore 16 anziché il giorno successivo; stesso anticipo anche per Selargius contro Tharros, che scenderanno in campo sabato 25 aprile alle ore 16.
Infine, nel Campionato Regionale di Prima categoria, l’incontro tra Bittese e Pattada 1974 è stato anticipato ulteriormente rispetto agli altri, con svolgimento fissato per mercoledì 22 aprile alle ore 19.