Sassari ospita da venerdì a domenica le finali di Eurocup 1, seconda competizione continentale dell’International Wheelchair Basketball Federation (IWBF). Le gare verranno disputate al PalaSerradimigni e nella palestra Hangar Sport Center. L'ingresso a tutte le partite sarà libero e gratuito.

Tra le protagoniste della kermesse anche la Dinamo Lab di coach Mathew Foden, chiamata a confrontarsi con alcune delle realtà più competitive del continente: i francesi dello Hyeres Handi Basket, i turchi del Galatasaray S.K. e i tedeschi del Rhine River Rhinos.

Nel girone B sono state invece inserite Santa Lucia Roma Basket, Bidaideak Bilbao BSR, Fenerbahce Istanbul Jet e Hornets Le Cannet.

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