Prima categoria: tre squadre in lotta per la PromozioneSono Decimo 07, Sulcitana e Sarroch
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Nel girone A della Prima categoria vincono le prime tre della classe, pareggia l'inseguitrice La Palma.
A tre giornate dalla fine, la lotta per la Promozione appare più incerta che mai. Il Decimo 07 resta primo con 64 punti, Sulcitana e Sarroch, inseguono a due punti di distacco e sperano in una battuta d'arresto della capolista di mister Spini. Tre squadre fortissime che meriterebbero il salto di categoria.
Vedremo come andrà a finire. Ha perso terreno il La Palma ora a cinque punti dal Decimo capolista. Retrocesso da tempo il Quartu 2000, altra squadra dal passato importante con anni di Eccellenza e con la serie D sfiorata. Davvero un peccato. Retrocesso in Seconda categoria anche il Villagrande.