La dodicesima giornata, sia nel girone D che nel C, della Prima Categoria, è stata prodiga di punti per quanto riguarda le formazioni "anglogalluresi".

Si è andati assai vicino all'en plein, visto che sono state ottenute tre vittorie e un pareggio. Quest'ultimo si è registrato a Luras: il Lauras, che sulla carta aveva il compito più facile, è stato costretto alla spartizione della posta dall'ultima in classifica.

Sempre rispettando l'ordine gerarchico della classifica parliamo del Valledoria, che occupa la terza posizione, e che con una serie di situazioni favorevoli potrebbe ancora inserirsi nel discorso play off.

Per le altre due del terzetto, presenti nel girone D, il Badesi 09 e il Lauras, la situazione in classifica è più che soddisfacente ma non tale da spalancare orizzonti importanti, se non quello di regalare ai propri supporter altre soddisfazioni e magari ottenere un posto tra le prime cinque.

Domenica scorsa l'undici guidato da Antonio Borrotzu, confermando l'attitudine a collezionare successi lontano da casa, ha espugnato in rimonta il terreno del Malaspina.

Di certo il Lauras non ha lesinato energie per far sua la gara, negli interi 90 minuti, ma come accade nel calcio, ha anche rischiato di perdere, riacciuffando il pari al 80'.

Chiudiamo il discorso andando nel girone C: l'Oschirese ha fatto suo l'incontro casalingo regolando all'inglese l'Abbasanta, e rinsaldando così l'ottimo quinto posto.

© Riproduzione riservata