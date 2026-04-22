Sul rosso di Santa Margherita di Pula, sei italiani hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale del singolare maschile del quarto Itf Combined, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Lorenzo Angelini ha superato agilmente, 6-2, 6-3, lo spagnolo Lucca Helguera Casado e domani sfiderà la testa di serie numero 6, Francesco Forti, che ha sconfitto 6-4, 3-6, 6-4 un altro spagnolo, il qualificato Sergio Planella Hernandez. Bene anche il numero 7, Manuel Mazza, che in un derby tricolore ha regolato 6-1, 6-3 il qualificato Giammarco Gandolfi e adesso affronterà il numero 4 del seeding, il russo Andrey Chepelev, che ha eliminato 7-5, 6-0 Giacomo Crisostomo. Avanza anche il numero 5, Federico Arnaboldi che, dopo essersi imposto 7-5, 2-6, 6-2 sull’iraniano Kasra Rahmani, affronterà il qualificato svizzero Noah Lopez. Sarà derby italiano anche tra il numero 8, Giovanni Oradini, che ha battuto 6-3, 6-2 la wild card Lorenzo Beraldo, e il numero 2, Tommaso Compagnucci, capace di imporsi in rimonta 4-6, 6-2, 6-1 sulla wild card Matteo Mura, dopo essere stato sotto 4-6, 0-2.

Femminile. Otto azzurre agli ottavi. Sono Isabella Maria Serban, che ha eliminato 7-6, 3-6, 6-2 la francese Selena Janicijevic, testa di serie numero 1, Laura Mair (6-2, 6-1 sulla wild card Anna Tambelli), la lucky loser Barbara Dessolis (4-6, 6-4, 6-4 sulla tedesca Julia Stusek), la numero 8, Vittoria Paganetti (doppio 6-3 sulla qualificata romena Arina Gabriela Vasilescu) e Verena Meliss (7-5, 7-6 sulla russa Ekaterina Kazionova, numero 7). A queste si sommano le qualificate Marta Lombardini (6-4, 6-2 sulla bulgara Denislava Glushkova), Gaia Maduzzi (6-4, 6-1 alla wild card Agnese Gentili) e Angelica Raggi (doppio 6-2 sulla spagnola Sara Dols).

Eliminata, invece, la wild card Enola Chiesa, battuta 7-6, 6-4 dalla numero 3, l’olandese Anouck Vrancken Peeters.

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