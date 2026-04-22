Sarà il campo comunale di Borore a fare da cornice all’atto conclusivo del Campionato Regionale Juniores “Under 19” stagione sportiva 2025/2026. Sabato 25 aprile, con fischio d’inizio fissato alle ore 17, Academy Porto Rotondo e Calcio Pirri si contenderanno il titolo al termine di un percorso playoff intenso e combattuto.

Le due formazioni arrivano alla finale dopo aver superato con merito la seconda fase dei play-off, dimostrando solidità, qualità e determinazione. Una sfida che promette spettacolo ed equilibrio, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare il prestigioso titolo regionale di categoria.

Il regolamento prevede che, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputino due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Qualora il risultato rimanesse ancora in equilibrio, saranno i tiri di rigore a decretare la squadra vincitrice.

Dal punto di vista organizzativo, l’evento è a cura del Comitato, mentre le due società dovranno presentare all’arbitro, prima dell’inizio della gara, tre palloni regolamentari ciascuna.

Tutto è pronto, dunque, per una finale che si preannuncia avvincente e ricca di emozioni: a Borore è tempo di assegnare il titolo regionale Juniores Under 19.

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