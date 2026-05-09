In programma oggi, sui campi in green set del Tc Alghero, le finali delle categorie maschile, femminile e quad delle Qualificazioni della Zona Europa/Africa della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis, manifestazione organizzata da Sardinia Open e patrocinata da Federazione Italiana Tennis Padel e Comitato Italiano Paralimpico.

I team vincitori approderanno alla fase finale della competizione, in programma a settembre a Orlando, in Florida.

Nella categoria maschile, oggi in finale si affronteranno Israele, che ha chiuso i conti con la Polonia dopo i due singolari (2-0), e Belgio, che contro l’Austria ha passato il turno dopo aver vinto il doppio (2-1). Intanto l’Italia, che ha approfittato del forfait della Svezia, sfiderà la Germania nella finale per il quinto posto.

Nella categoria femminile, si è arrestata in semifinale la corsa dell’Italia, sconfitta 2-0 da Israele. Silvia Morotti ha ceduto 6-4, 4-6, 6-2 a Shiran Madar dopo quasi due ore di gioco, mentre Vanessa Ricci è stata sconfitta 6-0, 6-1 da Maayan Zikri. Nell’altra metà del tabellone, la Svizzera ha superato 2-0 l’Austria, che affronterà le azzurre nella finale per il terzo posto mentre, a contendersi la quinta posizione saranno Lettonia e Turchia.

Nei quad, sono arrivati in finale Israele, dopo il 2-0 alla Francia, e Turchia, 2-1 al SudAfrica. Doppio vincente anche per l’Italia, che ieri ha sconfitto 2-1 la Svizzera e oggi affronterà l’Austria nella finale per il quinto posto. Contro gli elvetici, Alberto Saja ha regolato 6-1, 6-0 Job Brenlla e Hegor Di Gioia ha perso 6-3, 6-2 contro Giuliano Carnovali, ma i due azzurri, in doppio, hanno battuto 6-1, 7-5 Carnovali e Timo Brechbuehl.

Nel frattempo si è giocata la finale per il tredicesimo posto, vinta dall’Estonia per 2-1 a spese della Grecia.

© Riproduzione riservata