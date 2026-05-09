La quarta edizione del Torneo CosmoSassari di calcio giovanile ha vissuto un momento speciale.

Il sodalizio sassarese ha infatti inserito nel programma «un’esperienza speciale», con il quadrangolare dedicato alla categoria Paralimpica e Sperimentale. In campo Asd La Torre Rs Obus Carbonia, Fc Alghero Special, Casteddu for Special Fenicotteri Oristano, Asd CosmossLab.

Non solo partite, ma emozioni vere, con la partecipazione, l'entusiasmo e la voglia di esserci.

Di fatto, ancora una volta, lo sport si è rivelato un veicolo di socialità, creando naturalmente uno spazio in cui ognuno può trovare il proprio posto, crescendo e costruendo legami autentici.

Durante il pranzo condiviso, è emersa l’anima più autentica di questo percorso: sguardi sinceri, partecipazione piena, ragazzi uniti da un’energia che supera il campo e le magliette e diventa legame. "È questo lo spirito che ci rappresenta, è questo che siamo", sottolineano gli organizzatori.

E il ricordo di Gianuario Derudas, storico componente del Direttivo della società sassarese, tragicamente scomparso, ha attraversato ogni istante della giornata, rendendo tutto più profondo, vero e sentito. «Certe cose non cambiano e non cambieranno mai: lui era, è e sarà sempre con noi», dichiarano all'unisono i dirigenti della CosmoSassari.

Una Dirigenza compatta, composta da tredici persone, ognuna con una mansione ben precisa, ma anche un gruppo compatto appunto, che spinge insieme verso un unico obiettivo.

«Il torneo si è concluso da qualche giorno, ma il cuore è ancora pieno di tutto quello che abbiamo vissuto. Tre giornate intense, fatte di sport, sorrisi, impegno e condivisione vera. In campo e fuori, avete reso questo evento qualcosa di speciale. Grazie a tutte le squadre e ai giovani atleti, protagonisti assoluti di questo torneo, che con entusiasmo e passione hanno dato vita a ogni partita.

Grazie agli allenatori, ai dirigenti e a tutte le società partecipanti. Un grazie sincero a tutti i genitori e agli accompagnatori, presenza fondamentale e preziosa, sempre pronti a sostenere e condividere questo percorso. Grazie a chi ha lavorato dietro le quinte per rendere tutto possibile e così bello: ogni dettaglio è stato parte del successo di questa edizione. Un ringraziamento speciale al Comando della Polizia Locale di Sassari e a Sassari Soccorso per il supporto, la presenza e la professionalità dimostrata durante tutta la manifestazione», dichiara il dirigente Antonio Scanu, che ringrazia anche gli sponsor «per la collaborazione, il contributo alla realizzazione dell’evento ed il racconto puntuale».

«Portiamo con noi il valore dello sport come inclusione, rispetto e crescita, reso ancora più forte dal momento dedicato al quadrangolare paralimpico e dal ricordo di Gianuario Derudas, che continua a ispirare il nostro cammino. Grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima edizione», conclude Scanu.

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