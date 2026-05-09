Sono stati ufficializzati i 23 convocati dalla Legacalcioa8 Sardegna che prenderanno parte al raduno del 10 maggio al Frassati Sport Center di Iglesias. I giocatori svolgeranno un allenamento dalle 11 sino alle 13 sotto la guida del commissario tecnico Daniele D’Orto, il preparatore Gabriele Passerini e il presidente della Lega Nazionale Fabrizio Loffreda. Il raduno darà modo a quest’ultimi di valutare una possibile convocazione per gli Europei a Roma nel mese di luglio.

I giocatori convocati sono stati selezionati dallo staff della Legacalcioa8 Sardegna, anche grazie al contributo della community attraverso i sondaggi pubblicati sui canali ufficiali. Molti del calciatori militano tra la Prima Categoria, la Seconda Categoria, ma ci sono alcuni che giocano in Promozione. Assenti dalle convocazioni alcuni ex calciatori illustri come Marco Sau, Andrea Cossu e Matteo Mancosu.

Tanta la soddisfazione per il referente regionale della Legacalcioa8 Giacomo Pilleri: «Portare un evento del genere in Sardegna è motivo di grande orgoglio – dice Pilleri – Negli anni il movimento è cresciuto tantissimo e vedere oggi tanti ragazzi sardi giocarsi l’opportunità di vestire l’azzurro, è qualcosa che ripaga di tutti i sacrifici fatti dietro le quinte. Eventi come questo servono proprio a dare visibilità ai nostri giocatori e al lavoro delle squadre che ogni anno scelgono di partecipare agli eventi targati MrSoccer5».

Un commento anche sulle convocazioni e sulla speranza di vedere qualche sardo convocato in nazionale: «Credo ci siano reali possibilità per diversi ragazzi – aggiunge il referente regionale – Ovviamente sarà il campo a parlare, ma il livello visto nelle nostre competizioni è molto alto e tanti profili meritano attenzione. L’obiettivo del raduno è proprio quello: mettere i migliori nelle condizioni di dimostrare il proprio valore davanti allo staff della Nazionale».

Tanti i progetti per la Legacalcioa8 Sardegna che punta a crescere sempre di più: «Stiamo lavorando per far crescere ulteriormente la Legacalcioa8 Sardegna sotto tutti gli aspetti: più eventi, più copertura mediatica, format sempre più professionali e nuove competizioni che coinvolgano tutto il territorio regionale. Vogliamo creare un progetto ambizioso, capace di diventare un punto di riferimento in Sardegna».

La lista dei convocati comprende tre portieri, sette difensori, sette centrocampisti e sei attaccanti.

Portieri:

Francesco Compagnone (NebidaC8)

Andrea Congiu (FC Balentia)

Nicholas Medda (AsseminiC8)

Difensori:

Cristian Garofalo (Vetreria Frau)

Matteo Lecca (FC Incendiati)

Andrea Marteddu (Leonora FC)

Marco Palazzoni (Borussia Cagliari)

Jacopo Riola (Rocks)

Gianmarco Sanna (FC Luppoli)

Marco Vacca (Drink Bulls)

Centrocampisti

Paolo Cabiddu (Borussia Cagliari)

Simone Canu (FC Balentia)

Samuele Curreli (Nebida C8)

Nicola Ledda (FC Luppoli)

Andrea Pretta (Barbagian FC)

Umberto Sanna (AsseminiC8)

Christian Testa (Borussia Cagliari)

Attaccanti

William Cabras (FC Luppoli)

Matteo Collu (Pitagora Costruzioni)

Edoardo Matta (FC Luppoli)

Carlos Mboup (Quartu United)

Cristian Pisano (FC Incendiati)

Nicola Scarlatella (CraRegione Sardegna)

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