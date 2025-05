Carbonia. L'istituto scolastico liceale Gramsci Amaldi di Carbonia ha dominato le finali regionali delle competizioni sportive studentesche di pallavolo - categoria Allieve (Under 16). Le liceali sulcitane, rappresentanti all'evento per la Provincia di Cagliari, sono salite sul gradino più alto del podio soffrendo in semifinale (vincendo 2-1 dopo aver subito la grinta e la tecnica delle ogliastrine) contro l'istituto superiore di Lanusei e giocando una grande finale (2-0) contro le forti ragazze dell'Istituto Tecnico De Villa di Sassari.

Il Gramsci Amaldi ha schierato in squadra un mix di quasi tutte le società del Sulcis: pallavolo Narcao, 100% Sudore Carbonia, Sulcis Cortoghiana, Polisportiva Sacro Cuore Cortoghiana, Pallavolo Giba. Un risultato che esalta il lavoro del dipartimento di Scienze Motorie.

Alle finali regionali sono scese in campo Matilde Cabras, Melissa Ibba, Elena Locci, Chiara Abbate, Benedetta Di Bartolo, Alessia Fulgheri, Ilaria Basciu, Alice Dessì. Mia Dharma Cruccu, Laura Vargiolu, Giordana Desogus. Sono state seguite dai docenti Nicola Cabras, Sonia Puliga, Stefano Caula, Maria Francesca Addis. Poi subito dopo Cabras, Vargiolu e Di Bartolo hanno conquistato il titolo provinciale di beach volley al Poetto di Cagliari.

