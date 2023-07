È Clarissa Ciurli il primo “arrivo” all’US Garibaldi (La Maddalena) che, nella stagione che inizierà tra qualche mese, disputerà il campionato di Serie B2 femminile di volley. Arriva dalla B1, dalla San Paolo Cagliari, il primo rinforzo in attacco. Ciurli è infatti una schiacciatrice con grande esperienza nei campionati.

«Ho accettato subito di vestire la maglia dell'Uesse – ha dichiarato - perché dal primo momento l'impressione è stata buonissima, ho percepito l'entusiasmo e la voglia di fare bene fin da subito, oltre al fatto che, tante ex compagne e amiche, me ne hanno parlato benissimo». Nei giorni scorsi la compagine del presidente Alessio Bittu e del direttore generale Massimo Razzatu, aveva confermato le atlete Giada Celli, Anna Vitiello, Elisa Cumpostu, Eliana Melia e Michela Bevilacqua.

Confermato anche lo staff tecnico, con Stefano Simula secondo allenatore, Carlo Battaglia assistente; Nello staff anche Riccardo Capitoni, Massimo Biddau, Fernando Maddaluno preparatore atletico e Carlo Randaccio medico sociale. Ad allenare le garibaldine è quest'anno, Ilaria Podda, una carriera legata all’Hermaea di Olbia, giocando in B1, mentre in panchina ha portato - in tre stagioni - la Pallavolo Olbia al triplo salto, dalla serie D alla B2.

