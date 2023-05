Sarroch ospita Allianz Galatone per l'ultima giornata della fase a gironi dei playoff di Serie B. Di fatto una finale che mette in palio la promozione in Serie A3. Entrambe le squadre hanno battuto Datterino Letojanni per 3-1 nei precedenti match e la vincente della sfida in programma domani alle 20 a Sarroch potrà festeggiare l'accesso alla prossima Serie A3. La perdente, insieme a Letojanni, andrà invece alla terza fase dei playoff.

Cus. L'obiettivo del Cus Cagliari è invece quello di accedere alla terza fase e sarà allo stesso modo decisiva l'ultima gara del triangolare contro il Volley Grottaglie, in programma domenica alle 18.30 al PalaCus. Gli universitari avevano battuto Raffaele Lamezia in quattro set, mentre Grottaglie si era imposta per 3-0. La vincente della sfida e del triangolare parteciperà alla terza fase dei playoff che mette in palio un'altra promozione in A3.

Femminile. Domani la San Paolo si gioca la permanenza in Serie B1 con il ritorno del playout contro Concorrezzo. Dopo aver perso l'andata in trasferta per 3-0, le cagliaritane devono vincere in casa entro il quarto set per poter disputare il set di spareggio che decreterà la salvezza.



