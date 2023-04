È arrivata la ventitreesima vittoria in campionato su ventitré gare disputate per Sarroch. Il 3-0 sul Volley Anguillara consegna matematicamente il primo posto alla squadra di coach Franchi, che ha dominato il girone G di Serie B e si è guadagnata così l'accesso ai playoff.

Vittoria importante per consolidare il secondo posto anche per il Cus Cagliari, che ha battuto in tre set Casal Bertone. Sconfitta per la Stella Azzurra di Sestu, battuta 3-0 da Marino Pallavolo.

Femminile. Vittoria importante per Capo d'Orso Palau in B1 femminile. Il 3-0 sul Celericiauto Cabiate permette l'allungo in classifica sulla zona retrocessione. Conquista solo un punto la San Paolo Volley, battuta 3-2 in casa dall'Enercom Fimi Crema. In B2 femminile, successo al tie-break per l'Alfieri, che batte 3 set a 2 Cagliero. Sconfitte interne per La Smeralda Ossi (3-1 contro Ceramsperetta Cusano) e Garibaldi La Maddalena (3-0 contro Villa Cortese).

© Riproduzione riservata