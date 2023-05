Sarroch e Cus Cagliari chiudono la regular season di Serie B maschile con una vittoria. Per Sarroch, prima nel girone G, si tratta del ventiseiesimo successo in altrettante gare. La capolista ha battuto 3-1 in trasferta l'Armundia Virtus Roma. Il Cus, secondo, ha vinto invece 3-0 contro la Marino Pallavolo. Ora per entrambe ci saranno i playoff. La Why Company Stella Azzurra di Sestu trova la prima vittoria e i primi punti nell'ultima giornata di Serie B, con il successo per 3-2 in casa della Casal Bertone. La squadra, già retrocessa, saluta così la B con una vittoria.

Femminile. In B1 femminile, non basta la vittoria alla San Paolo Volley per evitare il playout. Le cagliaritane hanno battuto 3-1 in trasferta Don Colleoni nell'ultima gara di regular season, chiudendo a quota 32 punti insieme ad altre due squadre. Il quoziente set inferiore condanna però la San Paolo a giocarsi il playout contro Concorrezzo per confermare la categoria. Salva invece Capo d'Orso Palau, nonostante il 3-0 subito dal Legnano in trasferta. In B2 femminile, l'Alfieri Cagliari vince al tie-break contro Cinisello. Sconfitte per 3-0 per La Smeralda Ossi, contro Transport Ripalta, e Garibaldi La Maddalena, contro Coop Novate Martesana. Ossi e Garibaldi chiudono al terzultimo e penultimo posto e salutano così la B2 femminile.

