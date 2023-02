Sarroch conquista la vittoria numero 16 in campionato su altrettante gare giocate. Una vera prova di forza da parte della capolista del girone G di Serie B che regola con un netto 3-0 il Pallianus Volley con i parziali di 25-16, 25-21 e 25-19. Sarroch allunga così a 9 punti il vantaggio sul secondo posto occupato ora dal Cus Cagliari. Gli universitari hanno battuto in trasferta 3-0 l’Appio Roma con i parziali di 17-25, 19-25 e 16-25 e approfittato della sconfitta di Campobasso contro la Lazio per effettuare il sorpasso in classifica. E sabato prossimo è in programma proprio il derby tra Cus Cagliari e Sarroch.

Femminile. Il derby di B1 femminile va a Capo d’Orso Palau che si è imposta 3-1 a Cagliari sul campo della San Paolo. Quattro set combattuti, con Capo d’Orso che va sul 2-0 con i parziali di 22-25 e 21-25. San Paolo si aggiudica il terzo set 25-23, ma cede con lo stesso punteggio nel decisivo quarto parziale. In B2 femminile è La Smeralda Ossi a vincere il derby in casa contro Garibaldi per 3-1 con i parziali di 25-14, 25-16, 21-25 e 25-21. Oggi alle 15:30 in campo l’Alfieri in trasferta contro Mondialclima Orago.

