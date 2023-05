Ottimo momento per il volley maddalenino femminile che, battendo a Sassari la Junior Volley per 3-0 vince per la seconda consecutiva il Campionato Provinciale Under13. Poche settimane fa aveva vinto quello provinciale Under 14.

Un lungo campionato questo appena concluso, portato a temine vittoriosamente, iniziato a fine novembre, dal quale oltretutto la squadra maddalenina esce imbattuta dopo ben 15 gare disputate e a punteggio pieno. Grande merito alle ragazze della Murphy Immobiliare Us Garibaldi dunque, “che con molti sacrifici, difficoltà e numerosi impegni (per alcune anche nei campionati maggiori) sono comunque riuscite a vincere tutte le partite”, è scritto in un comunicato della società, come a tutto lo staff tecnico “con particolare riferimento ad Andrea Bargone, Marco Muzzu e Giuseppe Manca che, con il loro impegno, passione e sacrificio, stanno facendo crescere la squadra giorno dopo giorno riuscendo ad ottenere brillanti risultati”.

Il prossimo impegno ufficiale, per le garibaldine Under 13, sarà quindi venerdì 2 giugno prossimo a Cagliari, per le finali regionali.

© Riproduzione riservata