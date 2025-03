Con 11 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione a cinque giornate dalla fine della Pool Salvezza, per festeggiare la conferma della A2 femminile di volley alla Resinglass Olbia mancano davvero solo una manciata di punti.

Fondamentale in tal senso la vittoria sull’Oro Cash Picco Lecco, sconfitta al GeoPalace 3-1 tre giorni fa.

«Abbiamo fatto una partita seria. Nei primi due set il nostro ritmo è servito a farci sentire relativamente tranquilli per il resto della gara, e anche se ci sono state alcune imperfezioni, se vogliamo nelle situazioni più semplici, la sensazione era di avere sempre il pallino del gioco», spiega il coach dell’Hermaea Dino Guadalupi.

«Nel terzo set loro hanno alzato il ritmo e trovato due turni in battuta molto buoni, mentre noi abbiamo peccato nella gestione del primo colpo e regalato errori gratuiti, ma la reazione nel quarto è stata molto buona: siamo ripartiti in totale fiducia aggredendo dal servizio e mettendo in difficoltà l’avversario», dice ancora il tecnico brindisino, che in vista del match col Casalmaggiore, atteso domenica al GeoPalace per la 1ª di ritorno e a segno all’andata 3-0, auspica un successo in casa per archiviare la pratica salvezza.

«Per avere la matematica certezza manca ancora qualche punto. Affrontiamo una gara alla volta: potrebbe bastare una vittoria già domenica, ma dipenderà anche dai risultati degli altri», dice Guadalupi.

«All’andata non ci siamo proprio espressi: siamo stati opachi e timorosi, soprattutto in attacco», ricorda poi il coach dell’Hermaea.

«Domenica cercheremo di non commettere gli stessi errori e di mettere la partita su un piano tecnico-tattico differente rispetto a quello della gara d’andata».

