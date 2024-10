Per l’Hermaea Olbia la trasferta sul campo della Tecnoteam Albese Volley Como rappresenta un primo test importante.

Domani pomeriggio, nell’anticipo della 3ª giornata della A2 femminile di volley, la squadra di Dino Guadalupi è invitata a confermare quanto di buono fatto al GeoPalace al turno precedente contro l’Esperia Cremona, sconfitta in rimonta 3-1. “Siamo molto contente della vittoria, soprattutto perché si sono visti miglioramenti rispetto alla prima partita: domenica abbiamo espresso meglio il nostro gioco e mantenuto un buon ritmo per tutta la gara”, interviene Sophie Blasi prima di presentare la sfida del Pala Francescucci.

“Abbiamo ancora tanto lavoro da fare per arrivare al massimo delle nostre potenzialità”, prosegue il libero dell’Hermaea, alla seconda stagione in Biancoblù. “Domani mi aspetto una partita difficile, l’Albese è una squadra solida e costruita per fare bene. Noi stiamo lavorando per mettere a posto alcuni aspetti del gioco su cui dobbiamo migliorare”, aggiunge Blasi. “Cercheremo di portare in campo l’energia e lo spirito di squadra che abbiamo avuto contro l’Esperia per conquistare più punti possibili anche se non avremo il supporto del nostro pubblico”.

Nella classifica del Girone B, con 3 punti l’Albese Como è appaiata all’Hermaea, e in squadra vanta (tra le altre) l’ex capitana delle galluresi Sara Tajè.

Al Pala Francescucci di Casnate con Bernate si gioca a partire dalle 16: arbitrano il match Fabio Pasquali e Antonino Di Lorenzo (al videocheck Francesco Saverio Suaria).

© Riproduzione riservata