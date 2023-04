Dopo Sarroch, anche il Cus Cagliari si qualifica ai playoff di Serie B. Gli universitari hanno festeggiato il secondo posto matematico con una giornata d'anticipo grazie al netto successo sull'Armundia Virtus Roma. Al PalaCus, i padroni di casa si sono imposti in tre set (25-14, 25-20, 25-17) e potranno proseguire la propria stagione ai playoff.

Già certa del primo posto matematico da settimane, la Polisportiva Sarroch prosegue la striscia di vittorie consecutive con il successo per 3-2 sulla Lazio Pallavolo (25-13, 22-25, 20-25, 25-19 e 15-12). Sconfitta interna invece per la Why Company Stella Azzurra di Sestu, battuta in tre set da EnergyTime Campobasso.

Femminile. Successo al tie-break per Capo d'Orso Palau, che supera in casa Bracco Pro Patria nella penultima giornata di B1 femminile. Turno di riposo per la San Paolo, che si giocherà la salvezza all'ultima giornata. In B2 femminile, La Smeralda Ossi ha vinto al quinto set il derby contro l'Alfieri Cagliari. Sconfitta interna in tre set per Garibaldi La Maddalena contro Cagliero.

